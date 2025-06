ATV genomineerd voor CBU Awards: Eenheid in verscheidenheid als Suriname’s culturele troef

De Caribbean Broadcasting Union (CBU) heeft ATV (Algemene Televisie Verzorging) genomineerd voor drie producties uit het programma Eenheid in Verscheidenheid. Deze prestigieuze erkenning bevestigt de toewijding van de Surinaamse televisiezender aan het bevorderen van cultureel bewustzijn en het versterken van gemeenschapszin in zowel Suriname als de bredere Caribische regio.

Met deze nominaties staat niet alleen ATV, maar ook Suriname opnieuw in de schijnwerpers van de regionale mediawereld. Het is bovendien de eerste keer dat de Nederlands sprekende Caribische gemeenschap vertegenwoordigd is met drie genomineerde producties, allemaal afkomstig van ATV Telesur in Suriname.

Verbinding in een gepolariseerde samenleving

De inhoud van Eenheid in Verscheidenheid speelt in op actuele maatschappelijke uitdagingen, zoals polarisatie en gebrek aan wederzijds begrip. “We leven in een prachtige, diverse samenleving,” stelt een van de betrokkenen. “Maar door politieke verdeeldheid worden mensen soms tegen elkaar opgezet. Dat is zonde, want veel onbegrip komt simpelweg voort uit het niet kennen van elkaars achtergrond. Als je de ander leert kennen, leer je ook waarderen.”

De boodschap van het programma gaat verder dan tolerantie. Het pleit voor begrip, respect en uiteindelijk verbondenheid tussen de verschillende culturen die Suriname rijk is. “We moeten niet naast elkaar leven als noodzakelijk kwaad, maar van elkaar leren houden door elkaar te begrijpen,” klinkt het overtuigend.

Culturele trots als media-instrument

ATV-manager Horacio Indiaan onderstreept dat het maken van lokale content niet alleen bijdraagt aan cultuurbehoud, maar Suriname ook op een nieuwswaardige en positieve manier positioneert in de regio. “Suriname heeft een rijke geschiedenis en cultuur. We moeten dat veel meer laten zien. Het gebeurt nog te weinig, maar wij willen dat veranderen.”

Indiaan benadrukt ook het belang van mediaproducties als tegenwicht voor negatieve online uitlatingen, vooral rondom verkiezingstijd. “Social media heeft laten zien hoe verdeeldheid snel kan ontstaan. Daarom willen wij met deze producties juist bruggen bouwen en eenheid bevorderen.”

De CBU-nominaties zijn voor ATV meer dan een erkenning. Ze vormen een aanmoediging om Suriname sterker te profileren als cultureel baken in het Caribisch gebied. “We moeten Suriname echt meer exposeren,” aldus Indiaan. “Daarom zijn we extra blij dat onze inspanningen nu ook internationaal worden opgemerkt.”

De CBU Media Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mediaproducties die bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling en culturele verbinding. De winnaars worden later dit jaar bekendgemaakt.