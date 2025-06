GratefulGiving versterkt zorg en onderwijs in Suriname met vijftien maatschappelijke projecten

In de districten Paramaribo, Nickerie en Sipaliwini zijn recentelijk vijftien maatschappelijke projecten afgerond met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale ondersteuning. De initiatieven werden gerealiseerd door de Stichting GratefulGiving, die sinds 2019 actief is op het gebied van humanitaire hulp in Suriname.

Onder de geleverde hulp bevonden zich medische donaties aan RGD-poli’s in Kwarasan en Santodorp, evenals aan het Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) en het Mungra Medisch Centrum. Hierbij werden onder meer injectiemateriaal, medicijnen, babykleding, hygiënische producten en medische apparatuur zoals saturatie- en temperatuurmeters verstrekt.

De stichting werd opgericht door Rashmi Jadnanansing (voorzitter) en Azhaar Ramsaroep (penningmeester), beide studenten met Surinaamse wortels die inmiddels werkzaam zijn in de medische sector. Hun aanpak kenmerkt zich door kleinschalige, op maat gemaakte ondersteuning die aansluit op lokale behoeften.

In het binnenland werkte het team tijdelijk mee op de poli van de Medische Zending in Laduani, waar tekorten aan basismedicatie zoals kinderparacetamol, hoestdrank, wondzalf en vitamines werden gesignaleerd en direct aangevuld.

Ook het onderwijs kreeg aandacht. Kindertehuizen zoals Nos Kasita, Open Poort en Prasoro ontvingen schoolspullen, laptops, spellen en ander leermateriaal. Verder werden buurthuis Stibula en dagopvang Annie Crèche voorzien van rugzakken, boeken, hygiënepakketten en voedsel. In Sipaliwini kwam een zorgwekkende situatie aan het licht: kinderen bleken al maanden geen onderwijs te hebben ontvangen door een tekort aan leerkrachten.

Daarnaast werd een speciaal programma verzorgd in het detoxcentrum van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Daar organiseerde GratefulGiving een sessie met interactieve werkvormen gericht op herstel, zelfvertrouwen en sociale re-integratie van cliënten.

De projecten kwamen tot stand in nauwe samenwerking met lokale zorgverleners, opvoeders en begeleiders. Volgens de oprichters draait het bij hulpverlening niet alleen om doneren, maar vooral om luisteren, begrijpen en gelijkwaardige samenwerking. GratefulGiving benadrukt dat duurzame verandering begint bij respectvolle betrokkenheid bij de gemeenschap zelf.