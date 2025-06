Mariniers naar Los Angeles: Escalatie rond immigratieprotesten zet politieke spanningen op scherp

Het Amerikaanse leger stuurt tijdelijk circa 700 mariniers naar de regio Los Angeles om federale gebouwen en personeel te beschermen. Deze ongebruikelijke stap volgt op dagenlange protesten tegen het harde immigratiebeleid van president Donald Trump, en markeert een nieuwe escalatie in zijn binnenlandse veiligheidsaanpak.

Volgens het Noordelijke Commando blijft de inzet van de mariniers formeel beperkt tot beschermingstaken, in afwachting van extra troepen van de Nationale Garde. Zaterdag activeerde president Trump die Garde al, nadat protesten uitbraken na federale razzia’s op migranten in Zuid-Californië. Sindsdien komen demonstranten en politie dagelijks met elkaar in botsing.

Hoewel het leger wordt ingezet, is nog geen beroep gedaan op de Insurrection Act, een wet die het mogelijk maakt om reguliere troepen – zoals mariniers – in te zetten voor civiele rechtshandhaving. Zo’n stap zou historisch uitzonderlijk zijn. Vooralsnog blijft hun rol dus ondersteunend, en niet uitvoerend in wetshandhaving.

Reacties uit Californië: rechtszaak en scherpe kritiek

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, en procureur-generaal Rob Bonta hebben fel gereageerd. Newsom bestempelde de maatregel als “volkomen ongerechtvaardigd en ongekend”, en bevestigde via sociale media dat de staat juridische stappen onderneemt om de inzet van de Nationale Garde aan te vechten. Bonta verklaarde dat zijn kantoor een rechtszaak heeft aangespannen, al is deze door persbureau Reuters nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Tijdens zijn terugkeer naar het Witte Huis zei Trump dat Newsom gearresteerd zou moeten worden wegens “obstructie van federale wetgeving”. Hij verwees daarbij naar grenschef Tom Homan, die heeft gedreigd om lokale functionarissen aan te houden als zij deportaties blijven tegenwerken.

In Los Angeles trokken maandag honderden demonstranten naar onder meer een federaal detentiecentrum en het stadhuis. De demonstraties, waaronder een opvallende muzikale actie voor vakbondsleider David Huerta, verliepen deels vreedzaam, maar ook hier en daar gespannen. Muren van federale gebouwen werden beklad met anti-ICE-graffiti.

Nieuwe demonstraties zijn gepland in meer dan twaalf steden, waaronder New York, Chicago, Boston en San Francisco. Democratische leiders beschuldigen Trump ervan de situatie bewust te laten escaleren voor politiek gewin.

Volgens de wet mag de president de Nationale Garde inzetten bij binnenlandse onlusten, maar het inzetten van reguliere strijdkrachten voor civiele taken is strikt aan banden gelegd. De huidige inzet bevindt zich daarom in een grijs gebied, dat nu onderwerp is van politieke en juridische discussie.

Ondertussen grijpt het Witte Huis de situatie aan om steun te werven voor Trumps wetsvoorstel, de zogeheten “One Big, Beautiful Bill”, dat zich richt op hogere defensie-uitgaven, belastingverlagingen, het stopzetten van klimaatprojecten en beperking van Medicaid. De wet is reeds goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en wacht op behandeling in de Senaat.

De inzet van mariniers op Amerikaans grondgebied blijft uiterst zeldzaam en roept herinneringen op aan eerdere crises zoals de rellen van 1992 in Los Angeles. Critici stellen dat Trump hiermee zijn presidentiële bevoegdheden oprekt en het leger misbruikt als politiek instrument richting de presidentsverkiezingen van 2028.