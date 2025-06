Zware botsing op Affobakaweg: drie gewonden bij ongeval na verwijdering omgevallenbomen

Drie personen – een man en twee vrouwen – zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een zware

aanrijding tussen een Great Wall pick-up en een Toyota RAV4 op de Affobakaweg, ter hoogte

van mast 51 in Suriname.

De slachtoffers werden met twee ambulances overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het

Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Over hun medische toestand is vooralsnog niets bekend.

Het ongeval vond plaats op een locatie waar eerder op de dag meerdere bomen waren

omgevallen door noodweer en het wegdek hadden geblokkeerd. De bestuurster van de RAV4

was eerder die middag over het traject gereden om iemand op te halen en passeerde daarbij de

omgevallen bomen.

Op haar terugweg, niet wetende dat de bomen inmiddels waren verwijderd, week zij uit zoals

eerder op de heenrit. Daarbij verloor zij de controle over het stuur en botste frontaal op een

tegemoetkomende pick-up. Door de klap raakte haar voertuig van de weg en belandde in een

trens.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn inmiddels door een sleepdienst afgevoerd.

De politie heeft de zaak in onderzoek en doet verder onderzoek naar de precieze toedracht van

het ongeval.