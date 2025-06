Verdachte van gewapende roofoverval 82 Trading na tien maanden aangehouden

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft afgelopen vrijdag, in samenwerking met het

Directoraat Nationale Veiligheid, de 32-jarige Dino D. aangehouden aan de Sebedaweg in

Suriname. Dino stond sinds juli 2024 gesignaleerd vanwege zijn betrokkenheid bij een

gewapende roofoverval op handelsbedrijf 82 Trading aan de Lalla Rookhweg in Paramaribo.

De overval vond plaats op vrijdag 26 juli 2024. Een geldloper van het bedrijf werd bij het

verlaten van het pand opgewacht en beschoten terwijl hij een tas met daarin 180.000 SRD naar

zijn voertuig bracht. Camerabeelden tonen aan dat de daders doelgericht en met geweld te werk

gingen. Het slachtoffer wist te vluchten, terwijl ook een medewerker die op het schot afkwam

onder vuur werd genomen. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat Dino D. de bestuurder was van het voertuig dat werd

gebruikt voor de vlucht na de overval. Kort na het incident werden twee andere verdachten,

Marcel B. (50) en Diego G. (32), aangehouden. Beide mannen blijken lid te zijn van de beruchte

AK-bende.

Dino wist zich meer dan tien maanden aan arrestatie te onttrekken. Opvallend is dat hij de zoon

is van een voormalige districtcommissaris. Na zijn arrestatie is hij, in overleg met het Openbaar

Ministerie, in verzekering gesteld op verdenking van medeplichtigheid aan gewapende diefstal

met geweld.

Verder onderzoek suggereert dat Dino mogelijk ook betrokken is bij andere strafbare feiten. De

politie zet het onderzoek voort.