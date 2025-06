Minister Nurmohammed vertegenwoordigt Suriname op InternationaalInfrastructuurforum in China

Minister Riad Nurmohammed van Openbare Werken neemt namens Suriname deel aan het 16e

International Infrastructure Investment and Construction Forum & Exhibition, dat plaatsvindt in

de Volksrepubliek China van 7 tot 14 juni. Het prestigieuze evenement brengt internationale

beleidsmakers, investeerders en experts samen om te discussiëren over duurzame

infrastructuurontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking.

De Surinaamse regering benadrukt het belang van internationale vertegenwoordiging, zeker in

een tijd waarin het land zich in een politieke overgangsfase bevindt. “Wij blijven werken aan

duurzame samenwerking en economische groei. Ook na de verkiezingen zetten wij onze

verantwoordelijkheid plichtsgetrouw voort tot de beëdiging van een nieuwe regering,” verklaart

Jason Saiman, woordvoerder van de president.

Minister Nurmohammed gebruikt zijn aanwezigheid op het forum om strategische

partnerschappen te smeden en investeringskansen voor Suriname onder de aandacht te brengen.

Zijn tijdelijke waarneming tijdens deze periode is in handen van minister Parmanand Sewdien

van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De regering spreekt haar dank uit aan de samenleving voor het blijvend vertrouwen en verzekert

dat zij zich tot het laatste moment van haar termijn inzet voor stabiliteit, economische

vooruitgang en internationale samenwerking.