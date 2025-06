Colombia in shock na aanslag op Senator Miguel Uribe: “Colombia staat aan je zijde”

In Colombia zijn honderden mensen de straat op gegaan om de gewelddadige aanslag op senator

Miguel Uribe te veroordelen. De 39-jarige politicus werd dit weekend neergeschoten tijdens een

campagnebijeenkomst in een park in de hoofdstad Bogotá, waar hij sprak in het kader van zijn

kandidatuur voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Volgens CNN Colombia verkeert Uribe nog altijd in kritieke toestand. In het ziekenhuis in

Bogotá is hij geopereerd aan zijn hoofd en linkerdij, na meerdere schotwonden, waaronder twee

in het hoofd en één in de knie.

De aanval heeft tot grote verontwaardiging geleid. In de straten van Bogotá kwamen

demonstranten bijeen om hun solidariteit te tonen en te pleiten voor een einde aan het politieke

geweld. Ze droegen een meterslange Colombiaanse vlag en riepen leuzen als: “Miguel, mijn

vriend, Colombia staat aan je zijde.”

Uribe is lid van de conservatieve oppositiepartij Centrum Democraten en staat bekend als een

uitgesproken criticus van de huidige linkse president Gustavo Petro. De aanslag op Uribe wordt

gezien als een dieptepunt in de toch al gespannen politieke situatie in het land.

President Petro heeft het incident scherp veroordeeld en de veiligheidsdiensten opdracht gegeven

om met spoed te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de aanslag. “We moeten achterhalen

wie de opdrachtgever was en of er een groter complot achter schuilgaat,” aldus Petro.

De roep om afname van gewelddadige retoriek in de Colombiaanse politiek klinkt steeds luider.

Veel Colombianen vrezen dat de aanslag op Uribe een voorbode is van een onrustig

verkiezingsjaar.