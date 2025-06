Aanslag op Senator Miguel Uribe schokt Colombia: “De komende uren zijn cruciaal”

De Colombiaanse senator en presidentskandidaat Miguel Uribe is zaterdagavond neergeschoten

tijdens een campagnebijeenkomst in de wijk Fontibón in de hoofdstad Bogotá. De aanslag vond

plaats in een openbaar park en heeft het politieke klimaat in het land verder onder spanning

gezet. Uribe werd met spoed geopereerd en verkeert volgens de burgemeester van Bogotá nog

altijd in kritieke toestand. “De komende uren zijn cruciaal,” liet hij weten aan lokale media.

Minderjarige verdachte gearresteerd

De politie heeft een 15-jarige jongen aangehouden als verdachte. De tiener had een Glock-pistool

bij zich. Hoewel het motief voor de aanslag nog niet bekend is, sluiten de autoriteiten niet uit dat

er meerdere personen bij betrokken waren. Het onderzoek is in volle gang.

Uribe zou volgens zijn partij, Centrum Democraten, van achteren beschoten zijn. Hij liep drie

schotwonden op: twee in het hoofd en één in zijn knie. “Hij vecht op dit moment voor zijn

leven,” schreef zijn echtgenote op het sociale platform X.

Politieke reacties en verontwaardiging

De conservatieve oppositiepartij Centrum Democraten noemt de aanslag “een onacceptabele

daad van geweld tegen de democratie.” Uribe staat bekend als een uitgesproken criticus van de

zittende linkse president Gustavo Petro, die hij de afgelopen maanden regelmatig beschuldigde

van het ondermijnen van democratische instituties en het aanwakkeren van politieke

verdeeldheid.

President Petro veroordeelde de aanslag fel en gaf de veiligheidsdiensten opdracht om snel

duidelijkheid te verschaffen over de opdrachtgevers. “Deze geweldsdaad is niet alleen een aanval

op een persoon, maar op onze democratie, op vrijheid van meningsuiting en op het recht op

politieke participatie,” aldus Petro in een officiële verklaring.

Ook buitenlandminister Laura Sarabia sprak haar steun uit. “Geweld kan nooit het antwoord zijn.

Mijn gedachten zijn bij Miguel Uribe en zijn familie. Ik wens hem een spoedig herstel,” schreef

ze op sociale media.

Internationale bezorgdheid

De Verenigde Staten reageerden eveneens scherp op het incident. De Amerikaanse minister van

Buitenlandse Zaken, Michael Rubio, noemde de aanslag “een laffe poging tot moord.” In zijn

verklaring hekelde hij “de gewelddadige linkse retoriek” in Colombia en riep president Petro op

tot politieke matiging. “De Colombiaanse regering moet de veiligheid van álle politieke actoren

waarborgen,” aldus Rubio.

Historische lading

Miguel Uribe is niet alleen senator en presidentskandidaat, maar ook de zoon van de vermoorde

journalist Diana Turbay. Zij kwam in 1991 om het leven tijdens een mislukte reddingsoperatie

nadat ze was ontvoerd door het drugskartel van Pablo Escobar — een feit dat extra emotionele

lading geeft aan de aanslag op haar zoon.

Verdieping politieke crisis

De aanslag heeft diepe sporen achtergelaten in het toch al gepolariseerde politieke landschap van

Colombia. Politieke analisten waarschuwen dat het incident de aanloop naar de

presidentsverkiezingen van mei 2026 verder kan verzuren en de maatschappelijke spanningen

nog verder kan aanwakkeren.