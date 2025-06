Gajadien: “Politiek speelveld blijft open tot bindende verklaring uitslag”

Zolang de verkiezingsuitslag in Suriname niet officieel bindend is verklaard door de bevoegde

autoriteiten, blijft het politieke speelveld volledig open. Dat stelt Asis Gajadien, ondervoorzitter

van de VHP, in het programma Suriname Kiest op ABC. Volgens hem wordt de complexiteit van

het Surinaamse staatsbestel vaak onderschat.

“Het is cruciaal dat we de officiële procedures respecteren en de definitieve resultaten rustig

afwachten,” aldus Gajadien. Hij wijst erop dat de uiteindelijke machtsverhoudingen niet enkel

afhangen van de zetelverdeling in De Nationale Assemblee (DNA), maar dat ook de rol van de

Verenigde Volksvergadering (VVV) een doorslaggevende kan zijn bij de verkiezing van de

president.

Procedures en bezwaren

Met betrekking tot de commotie rond vermeende onregelmatigheden in het stemproces, stelt

Gajadien dat de openbare zittingen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) het juiste forum

zijn om bezwaar te maken. “Indien partijen vermoeden dat er onregelmatigheden zijn gepleegd,

moeten zij die formeel inbrengen bij het CHS. Deze instantie zal die signalen meenemen in haar

definitieve beoordeling.”

Coalitievorming vereist samenwerking

Volgens de voorlopige verkiezingsuitslagen kan geen van de twee grote partijen zelfstandig een

regeringscoalitie vormen. “Dat is een duidelijke boodschap van het electoraat: het volk verlangt

samenwerking, geen polarisatie,” aldus Gajadien. Hij benadrukt dat de VHP de uitkomst niet ziet

als een afstraffing, maar als een verschuiving richting een fase waarin samenwerking en

nationale belangen centraal staan.

Corruptiebestrijding als topprioriteit

Gajadien onderstreept dat de komende regering — in welke samenstelling dan ook — integriteit

en goed bestuur als prioriteit moet stellen. “De strijd tegen corruptie moet met overtuiging

worden gevoerd. Dat is niet alleen een politieke noodzaak, maar ook een morele verplichting

tegenover het volk.”

Met zijn uitspraken roept Gajadien op tot kalmte, institutioneel respect en een constructieve

benadering van de politieke toekomst van Suriname.