Man gewond bij gewelddadige woningoverval aan Sir Winston Churchillweg

I.B. is gewond geraakt bij een gewelddadige woningoverval aan de Sir Winston Churchillweg.

Drie verdachten drongen kort voor het incident de woning binnen door een raam te forceren. Het

slachtoffer werd bedreigd, mishandeld en gekneveld.

De overval vond plaats terwijl de man in diepe slaap was. Eén van de indringers was bewapend

met een vuistvuurwapen. Onder dreiging werden zijn bezittingen afgenomen. Vervolgens werd

hij vastgebonden met een laken aan de benen en met plakband aan handen en mond gekneveld.

Later wist het slachtoffer zichzelf te bevrijden en waarschuwde hij de politie. Hij liep daarbij een

hoofdwond op en is voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

De daders gingen er vandoor met een mobiele telefoon, een portemonnee met geld in SRD en

US-dollar, en een polshorloge.

De verdachten waren volledig in het zwart gekleed en droegen geen maskers. Hoe zij de woning

zijn binnengekomen en weer zijn vertrokken, wordt nog onderzocht.