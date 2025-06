Regian Eersel verdedigt muay thai-wereldtitel op 1 augustus tegen George Jarvis

Slechts twee maanden na zijn laatste gevecht is het duidelijk wie Regian Eersel in zijn volgende

partij zal ontmoeten. Op 1 augustus verdedigt ‘The Immortal’ zijn muay thai-wereldtitel in het

lichtgewicht tegen de Britse uitdager George Jarvis.

Het gevecht vormt het hoofdprogramma van ONE Fight Night 34, dat plaatsvindt in het

legendarische Lumpinee Stadium in Bangkok, Thailand. Voor Eersel wordt het de eerste keer dat

hij zijn titel verdedigt sinds zijn knock-outoverwinning in juni 2023 op de Rus Dmitry

Menshikov.

De 32-jarige Surinaamse kampioen heeft zijn titel tot nu toe twee keer succesvol verdedigd. Na

het winnen van de inaugurele muay thai-wereldtitel in oktober 2022 door Sinsamut Klinmee te

verslaan, verlengde hij zijn kampioenschap in maart 2023 door dezelfde tegenstander opnieuw te

verslaan.

Eersel stond voor het laatst in de ring op 5 april, waar hij de Fransman Alexis Nicolas in een

derde duel versloeg. Hoewel hij won, verloor hij zijn thaibokstitel omdat hij niet slaagde voor de

verplichte hydratatietest voorafgaand aan het gevecht in ONE Championship.

Het aanstaande gevecht tegen Jarvis belooft een zware uitdaging te worden. De 24-jarige Brit is

WBC muay thai-wereldkampioen en boekte recentelijk vier opeenvolgende overwinningen

binnen ONE Championship, waarmee hij zich als een geduchte tegenstander presenteert.