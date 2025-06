VHP spreekt verontwaardiging uit over pogingen tot omkoping van parlementariërs

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft in een krachtig persbericht haar diepe

verontwaardiging geuit over toenemende en ernstige pogingen om leden van De Nationale

Assemblee om te kopen. Deze pogingen zouden gericht zijn op het verkrijgen van de

tweederdemeerderheid (34 zetels) die nodig is voor de verkiezing van een President en

Vicepresident.

“Dit raakt de fundamenten van onze rechtsstaat,” stelt de partij nadrukkelijk.

Volgens de VHP zijn ook eigen parlementariërs benaderd met financiële en materiële

aanbiedingen om hun steun te kopen. “Deze handelingen zijn niet alleen een directe aanval op de

integriteit van het parlement, maar ook op de democratische keuzes van het Surinaamse volk,”

aldus de verklaring.

De partij benadrukt dat zij niet buigt voor druk of geld. “Wij zijn gegrondvest op principes, op

eerlijke vertegenwoordiging en op het dienen van het volk. Onze parlementariërs staan pal. Zij

laten zich niet kopen – niet voor een positie, niet voor een privilege, en zeker niet voor politieke

manipulatie.”

De VHP wijst op eerdere ervaringen, zoals in 1996 toen zij – samen met de NPS – slachtoffer

werd van politieke overloperij en in de oppositie belandde. Ook het controversiële verloop van

de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee in 2010 wordt in

herinnering geroepen.

“De recente ontwikkelingen tonen aan dat de politieke strijd in Suriname niet langer slechts over

beleid gaat, maar over de bescherming van onze democratische waarden tegen corruptie en

machtswellust,” stelt de partij. Zij roept alle integere krachten binnen en buiten de politiek op om

zich te verzetten tegen deze “gevaarlijke tendens”.

Aan haar achterban richt de VHP zich met een krachtige oproep: “Dit is het moment om op te

staan. Om samen een vuist te maken. De VHP is strijdvaardig, verenigd en meer dan ooit

gemotiveerd om de wil van het volk te verdedigen. Wij buigen niet. Wij strijden. En samen

winnen we. Voor rechtvaardigheid. Voor het volk. Voor Suriname!”