Verwoestende brand aan Sewnarainweg: woning en drie lijnbussen in vlammen opgegaan

Een felle brand heeft zondag een laagbouwwoning aan de Sewnarainweg volledig in de as

gelegd. Ook drie lijnbussen gingen in vlammen op. De materiële schade is aanzienlijk, maar er

hebben zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De brand ontstond in de garage aan de linkerzijde van het huis, waar twee lijnbussen van het

merk Isuzu geparkeerd stonden. Beide voertuigen brandden volledig uit. Aan de rechterzijde van

het pand stond een derde bus, een Toyota Coaster, die zware brandschade opliep.

De woning is eigendom van Natha Giskus, directeur van het bedrijf SURI SPORT NV. Volgens

eerste informatie was het huis wel verzekerd tegen brandschade, maar golden die dekking niet

voor de bussen.

De brandweer kon het vuur na enige tijd onder controle krijgen, maar kon niet voorkomen dat

het woonhuis en de voertuigen totaal verloren gingen.