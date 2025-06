TikTok-ster Khaby Lame aangehouden in VS voor visumoverschrijding”

De wereldberoemde TikTok-ster Khaby Lame is in de Verenigde Staten aangehouden door de

immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) vanwege een overtreding van

zijn visumvoorwaarden. Dit is bevestigd door een woordvoerder van het agentschap in een

verklaring aan DailyMail.com.

De 25-jarige Lame, een Italiaans staatsburger geboren in Senegal, werd op donderdag 6 juni

vastgehouden op de Harry Reid International Airport in Las Vegas. Uit documenten blijkt dat hij

op 30 april de Verenigde Staten binnenkwam, maar langer in het land verbleef dan zijn visum

toestond.

Volgens ICE werd Lame aangehouden vanwege een visumoverschrijding. Zijn volledige naam is

Seringe Khabane Lame. Hij kreeg uiteindelijk toestemming om vrijwillig het land te verlaten,

zonder dat er sprake is van een officiële uitzetting of een inreisverbod.

Khaby Lame werd wereldwijd bekend tijdens de coronapandemie met zijn humoristische en

stille video’s, waarin hij populaire life hacks op een ironische manier ontkrachtte. Met meer dan

160 miljoen volgers is hij een van de grootste TikTok-sterren ter wereld. Zijn unieke aanpak,

waarbij hij zonder woorden universele situaties uitbeeldt, heeft hem razend populair gemaakt op

sociale media.

Het is nog onduidelijk of deze visumkwestie invloed zal hebben op zijn geplande activiteiten of

samenwerkingen in de Verenigde Staten. De afhandeling met de autoriteiten lijkt soepel te zijn

verlopen, waardoor een terugkeer naar de VS in de toekomst mogelijk blijft.