Caribisch Seminar over Havenstaatcontrole met succes afgerond in Suriname

Het 16e Caribbean Port State Control Seminar is afgelopen week met succes afgerond, waarbij

certificaten werden uitgereikt aan deelnemende inspecteurs en maritieme professionals uit

achttien landen. Het seminar, dat plaatsvond van 2 tot en met 5 juni bij de Maritieme Autoriteit

Suriname (MAS), richtte zich op belangrijke onderwerpen zoals milieu-inspecties op zee, het

versterken van capaciteiten en internationale samenwerking.

Georganiseerd door het Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control

(CMOU), benadrukte het evenement het belang van samenwerking in de regio voor het

waarborgen van veiligheid op zee en milieubescherming. Suriname, als gastland, speelde een

centrale rol in het bevorderen van deze internationale kennisuitwisseling.

Deelnemers aan het seminar keken terug op een vruchtbare bijeenkomst. Orfeo Weibolt, de

toekomstige hoofd Maritieme Security & Port State Control bij de MAS, wees op het belang van

de stabiliteit van schepen tijdens het laden. “Een verkeerde belading kan leiden tot ernstige

incidenten zoals kapseizen of zinken, daarom zijn inspecties van cruciaal belang,” zei Weibolt.

Een ander belangrijk thema was milieubescherming, met name gericht op de MARPOL Annexen

IV, V en VI, die betrekking hebben op afvalwater, vast afval en emissiebeheer. Deelnemers

kregen praktische richtlijnen voor inspecties, ter voorbereiding op de aankomende Concentrated

Inspection Campaign, die gepland staat van september tot november 2025. Weibolt benadrukte

het belang van voortdurende training voor Surinaamse inspecteurs om aan internationale normen

te voldoen.

Sharon Austin, Assistant Shipping Superintendent uit Barbados, prees het seminar als een

essentiële en leerzame bijeenkomst. “We worden in de regio geconfronteerd met vergelijkbare

uitdagingen. Samenwerking is essentieel voor vooruitgang,” zei Austin. Ze benadrukte dat het

Caribisch gebied zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor een duurzame en veilige maritieme

toekomst.