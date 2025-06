Succesvolle lancering van digitale documenten, maar acceptatie blijft een uitdaging

In de afgelopen maanden zijn er meer dan 25.000 digitale uittreksels gedownload, zo meldt

Prewien Ramadhin, directeur e-Government, in een gesprek met de Suriname Herald. Sinds de

lancering in april van de digitalisering van documenten zoals het uittreksel en de

nationaliteitsverklaring, is het doel geweest om de dienstverlening aan burgers efficiënter en

toegankelijker te maken.

Desondanks ervaren burgers problemen, omdat niet alle instanties de online gedownloade

documenten accepteren. Deze documenten zijn voorzien van een QR-code en een digitale

handtekening, maar worden soms toch afgewezen. Ramadhin benadrukt dat dit niet nodig zou

moeten zijn: “Zelfs ambassades accepteren deze documenten. Instanties of banken kunnen niet

zomaar eigen regels hanteren, want een stempel is geen officieel verificatiemiddel.”

Volgens Ramadhin is het essentieel dat burgers beschikken over een digitale identiteitskaart om

gebruik te kunnen maken van de online diensten. Hij merkt op dat digitale loonstroken van

ambtenaren, die volgens hetzelfde principe zijn opgebouwd, zonder problemen worden

geaccepteerd. “De regels van de overheid mogen niet genegeerd worden en moeten worden

nageleefd,” aldus Ramadhin.

Anastatia Kanapé-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), bevestigt

dat er stappen worden ondernomen om de situatie te verduidelijken. Er zal binnenkort een

officiële bekendmaking worden geplaatst om alle betrokken organisaties opnieuw te informeren

over de geldigheid van de digitale documenten. Kanapé-Pokie benadrukt dat bij de lancering van

het systeem alle relevante instanties zijn uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het

gebruik en de betrouwbaarheid van de digitale documenten.