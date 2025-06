Dodelijk verkeersongeval op Krakaweg: bromfietser ter plaatse overleden

Op de Krakaweg, ter hoogte van de Afobakaweg, heeft zich een tragisch verkeersongeval

voorgedaan waarbij een bromfietser om het leven is gekomen na een aanrijding met een auto.

Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Een arts bevestigde officieel het

overlijden. De politie en andere hulpdiensten kwamen snel ter plaatse om het incident te

onderzoeken.

Over de exacte toedracht van het ongeval is op dit moment nog niets bekend. Het Openbaar

Ministerie heeft het lichaam in beslag genomen voor obductie, conform de geldende procedures.

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk is in volle gang.