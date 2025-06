CAF verdubbelt investeringen in Oceanen tot 2,5 miljard dollar

De Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CAF) heeft aangekondigd

haar investeringen in oceaanbescherming en duurzame blauwe economieën op te schalen naar

2,5 miljard dollar voor de periode 2025-2030. Dit is een verdubbeling van het oorspronkelijke

doel van 1,25 miljard dollar voor de periode 2022-2026, dat inmiddels al is overtroffen.

De extra middelen zullen worden ingezet voor projecten zoals koolstofarm maritiem transport,

herstel van aangetaste mariene ecosystemen, duurzaam toerisme en versterking van

kustbescherming. CAF heeft de afgelopen drie jaar al 1,3 miljard dollar geïnvesteerd in oceanen,

onder meer in de bestrijding van illegale visserij en de verbetering van waterinfrastructuur.

“Deze toezegging weerspiegelt onze transformatieve agenda, waarbij we de gezondheid van de

oceanen centraal stellen in onze ontwikkelingsvisie,” verklaarde Gianpiero Leoncini, uitvoerend

vicevoorzitter van CAF, tijdens een internationale conferentie over oceaanfinanciering in

Monaco.

De aankondiging komt vlak voor een belangrijke VN-conferentie in Nice, waar landen worden

aangespoord om sterkere verplichtingen aan te gaan voor oceaanbescherming. Een belangrijk

punt op de agenda is de ratificatie van een wereldwijd verdrag ter bescherming van de

biodiversiteit in de oceanen — tot nu toe hebben slechts weinige van de 116 ondertekenende

landen dit verdrag daadwerkelijk bekrachtigd.

Oceanen zijn van vitaal belang voor wereldwijde handel, voedselzekerheid, werkgelegenheid in

kustgebieden en klimaatregulatie. Toch blijft de financiering voor hun bescherming ver achter.

Volgens de Verenigde Naties werd er tussen 2015 en 2019 slechts 10 miljard dollar geïnvesteerd

in oceaangezondheid — een fractie van de jaarlijks benodigde 175 miljard dollar.

CAF benadrukt dat oceanen essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze

ongeveer 30% van de wereldwijde CO₂-uitstoot absorberen. Door opwarming verliezen ze

echter hun vermogen om deze broeikasgassen op te nemen, met ernstige gevolgen voor het

wereldklimaat en de biodiversiteit.