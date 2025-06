SBV: Licht beschadigde Amerikaanse Dollarbiljetten blijven volledig geldig

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) stelt consumenten en ondernemers gerust:

Amerikaanse dollarbiljetten met lichte beschadigingen, zoals vlekken, scheurtjes of penstrepen,

blijven volledig geldig en bruikbaar als betaalmiddel. De vereniging roept het publiek op om

deze biljetten gewoon te accepteren, om zo onnodige verwarring of vertraging aan balies te

voorkomen.

Internationaal is het gebruik van licht beschadigde dollarbiljetten heel gebruikelijk. Deze

biljetten behouden hun volledige waarde en worden wereldwijd zonder problemen geaccepteerd.

Toch merkt de SBV dat in Suriname sommige klanten terughoudend zijn. Zij weigeren soms

biljetten of brengen ze direct terug naar de bank, wat leidt tot onnodige onrust.

“Alle biljetten die via de banken in omloop worden gebracht, zijn gecontroleerd en voldoen aan

de geldende kwaliteitsrichtlijnen,” aldus de Bankiersvereniging.

De SBV doet daarom een vriendelijk beroep op het publiek om ook deze biljetten zonder

aarzeling te blijven gebruiken. De banken blijven onderling afstemmen om de omgang met deze

situatie soepel te laten verlopen en een goede dienstverlening te garanderen.