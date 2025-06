OM eist tot 35 jaar cel voor koelbloedige roofmoord op ondernemer A.A.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 35 jaar geëist tegen meerdere verdachten in

een schokkende zaak van roofmoord in het district Wanica. De ondernemer A.A. werd in zijn

woning op brute wijze overvallen, mishandeld, vastgebonden en vervolgens om het leven

gebracht. Zijn lichaam werd later teruggevonden in een verlaten mijngebied nabij Rijsdijk.

Tijdens het requisitoir onderstreepte de officier van justitie de ernst van de misdaad. “Deze daad

is niet alleen extreem gewelddadig, maar ook koud en planmatig uitgevoerd. Er is geen enkele

vorm van respect getoond voor het leven van het slachtoffer. Een dergelijk feit vraagt om een

evenredig zware straf.”

Voorbedachte rade en buitensporig geweld

De hoofdverdachte, S.M., een voormalig werknemer van het slachtoffer, zou samen met R.J. en

T.G. het misdrijf hebben beraamd. Bij de woning van A.A. wachtten zij hem op, bonden hem

vast met ducttape en verwondden hem dodelijk met meerdere messteken. Het lichaam werd

nadien in zijn voertuig afgevoerd en begraven.

De daders keerden later terug naar de woning om waardevolle bezittingen mee te nemen. Ook

probeerden ze meerdere keren geld op te nemen met de bankpas van het slachtoffer.

Overtuigend bewijs

Volgens het OM is er sprake van overtuigend bewijs, bestaande uit forensisch onderzoek,

getuigenverklaringen, telefoongegevens en een bekentenis van één van de verdachten. Hoewel

sommige verdachten blijven ontkennen, verbinden diverse bewijselementen hen direct aan het

misdrijf.

Strafeisen

S.M. en R.J.: elk 35 jaar gevangenisstraf

H.V., die betrokken was bij de pogingen tot pinfraude: 20 maanden cel, waarvan 10

voorwaardelijk

Impact op samenleving

De officier van justitie benadrukte dat het misdrijf blijvende littekens heeft achtergelaten bij de

nabestaanden. “De familie van A.A. leeft met een verlies dat niet in woorden uit te drukken is.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de veiligheid binnen onze samenleving diep geschonden. Het

is aan de rechter om met een krachtig vonnis het signaal af te geven: zulke gruweldaden worden

niet getolereerd in onze rechtsstaat.”