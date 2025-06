Santokhi: “Regeren gaat door tot het einde van het mandaat”

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt dat hij zijn werkzaamheden onverminderd voortzet zolang de officiële verkiezingsuitslag nog niet is vastgesteld. “Je moet blijven regeren. Er mag geen onzekerheid en geen onduidelijkheid ontstaan in de samenleving,” stelde hij resoluut. “Het volk heeft ons voor vijf jaarn een mandaat gegeven om te dienen.”

De officiële uitslag van de verkiezingen wordt op maandag verwacht van het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Daarna is het aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om de resultaten formeel bindend te

verklaren.

Na de bloemenceremonie bij het Baba en Mai-monument in Paramaribo, waar hij journalisten kort te woord stond, gaf Santokhi aan dat er te veel focus ligt op de samenstelling van De Nationale Assemblee (DNA), terwijl ook de verkiezingen op ressortraadsniveau van groot belang zijn. “Voor de verkiezingen zijn lijnen uitgezet, en na de verkiezingen zullen die benut worden,” gaf hij aan. “Zodra de uitslag bekend is, worden die lijnen zichtbaar.”

De president schetste ook het verdere constitutionele proces: “Na de vaststelling van de uitslag moet rekening worden gehouden met kandidaten die via voorkeurstemmen gekozen zijn. Daarna volgt het

bewilligingsproces, waarna duidelijk is wie de DNA zal vormen. Vervolgens wijs ik als president het

oudste lid aan om de openingsvergadering te leiden. Dan vindt de verkiezing van de voorzitter en

vicevoorzitter plaats.”

Ondertussen hebben de NDP, ABOP, NPS, Pertjajah Luhur, A20 en BEP al een voorlopige coalitie

gevormd, met interne afspraken over de verdeling van topfuncties en ministeries.

President Santokhi gaf tot slot aan dat hij in de resterende tijd belangrijke dossiers wil afronden. “Er is

veel werk. Vooral in deze laatste fase wil iedereen zaken afgehandeld zien – betalingen, rechtspositionele kwesties. Wij zijn geen demissionaire regering. De regeringsraad functioneert normaal en we blijven besluiten nemen. Het regeren stopt niet.”