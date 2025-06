Witte Huis functionaris: Trump steunt Geert Wilders en roept op tot sterkere grenzen in Europa

De Amerikaanse regering onder leiding van president Donald Trump spreekt haar steun uit voor PVV-

leider Geert Wilders. Een functionaris van het Witte Huis, die anoniem blijft, verklaarde tegenover

persbureau AFP dat Trump “leiders steunt die hun soevereiniteit en nationale identiteit beschermen”.

Aanleiding voor de reactie is de recente val van het Nederlandse kabinet, veroorzaakt door onenigheid

over het migratiebeleid – een breekpunt dat door Wilders werd aangekaart. “Net als veel andere Europese landen wordt Nederland geconfronteerd met serieuze bedreigingen door open grenzen en illegale migratie,” aldus de functionaris. “Leiders die hun burgers op de eerste plaats zetten en hun land willen beschermen, verdienen erkenning.”

De Amerikaanse boodschap aan Europa is volgens de ingewijde helder: Europese landen dienen, naar het

voorbeeld van de VS, hun grenzen te versterken en illegaliteit daadkrachtig aan te pakken. “Het

beschermen van nationale identiteit begint bij het controleren van wie het land binnenkomt.”

Later deze maand brengt president Trump een bezoek aan Nederland in het kader van de NAVO-top in

Den Haag. Eerder sprak zijn regering ook steun uit voor rechtse partijen als Marine Le Pen’s

Rassemblement National in Frankrijk en de Duitse AfD (Alternative für Deutschland).

Met deze diplomatieke signalen onderstreept het Witte Huis haar voorkeur voor een streng

migratiebeleid en meer nationale controle in Europa.