Hitte en hoge veiligheidsmaatregelen domineren Hadj 2025 in Mekka

Meer dan 1 miljoen moslims zijn deze week onder een brandende zon begonnen aan de hadj, de

jaarlijkse bedevaart naar Mekka. De Saudische autoriteiten nemen dit jaar extra

voorzorgsmaatregelen om tragedies zoals in 2024 – toen meer dan 1.300 pelgrims stierven door

extreme hitte – te voorkomen.

Pelgrims voeren rituelen uit zoals de tawaf, waarbij ze zeven keer rond de Kaäba lopen, en

verblijven in de tentenstad Mina voorafgaand aan het hoogtepunt: de gebeden op de heilige berg

Arafat. De temperatuur loopt wederom op tot boven de 40 graden Celsius, en maatregelen tegen

de hitte zijn aangescherpt. Zo zijn er extra schaduwplekken, duizenden medische hulpverleners

en ruim 400 koelinstallaties beschikbaar.

Opmerkelijk dit jaar is het verbod op deelname van kinderen onder de 12 jaar, een maatregel

bedoeld om hen te beschermen tegen de drukte en hitte. Kinderen zijn islamitisch gezien niet

verplicht tot deelname aan de hadj, maar velen werden in het verleden toch meegenomen.

Ook technologische innovaties worden ingezet: drones, kunstmatige intelligentie en live data-

analyse helpen de menigte te monitoren en de veiligheid te waarborgen. Volgens autoriteiten

waren de meeste doden vorig jaar onder niet-geregistreerde pelgrims, die geen toegang hadden

tot airconditioning of schaduwrijke tenten. Om dit tegen te gaan, worden nu strengere controles

uitgevoerd, inclusief dronesurveillance en sms-waarschuwingen.

Hoewel hadjvergunningen via een quota- en lotingssysteem worden verdeeld, ondernemen veel

gelovigen de bedevaart toch zonder officiële toestemming – ondanks het risico op arrestatie of

deportatie.

De hadj, een van de vijf zuilen van de islam, is verplicht voor elke moslim die daartoe fysiek en

financieel in staat is. Saudi-Arabië verdient jaarlijks miljarden dollars aan de hadj en aan de

kleinere bedevaart ‘Umrah’.

Met deze grootschalige inspanningen hoopt het koninkrijk een veilige bedevaart te garanderen

voor alle deelnemers.