Nieuwe lichting pelotonscommandanten versterkt toekomst van Nationaal Leger

Elf onderofficieren zijn vandaag officieel bevorderd tot leidinggevende rangen binnen het

Nationaal Leger, na het succesvol afronden van de intensieve pelotonscommandantsopleiding

van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO). Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in de

multifunctionele zaal van het ministerie van Defensie ontvingen zij hun nieuwe rang: eerste of

tweede luitenant.

De opleiding richtte zich op sergeant-majoors en sergeanten der eerste klasse met minimaal vijf

jaar ervaring als infanterist en een middelbareschooldiploma. In vier maanden tijd volgden de

deelnemers een uitdagend traject met theoretische en praktische modules, waaronder stafdienst,

gevechtstechnieken, troepenaansturing, leiderschap en militaire ethiek. De trainingen vonden

plaats bij het IDO en op oefenterreinen als Bosbivak Zanderij en de Ayoko-kazerne.

Kapitein Steven Gefferie, waarnemend commandant van de Militaire Academie, onderstreepte

de waarde van de opleiding: “Deze cursus bereidt militairen voor op grotere

verantwoordelijkheden. Ze leren niet alleen hoe ze effectief moeten aansturen, maar ook hoe ze

ethisch en professioneel leidinggeven.”

De combinatie van studie en privéverplichtingen vormde een stevige uitdaging, maar alle elf

deelnemers rondden de opleiding succesvol af.

Bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe A Sen, gaf aan dat deze stap past binnen het

beleid van verjonging en doorstroom binnen de organisatie. “Wanneer personeel doorgroeit,

ontstaat ruimte voor nieuwe krachten. Dit bevordert de dynamiek en slagkracht van ons leger.”

De nieuwe pelotonscommandanten krijgen de leiding over een eenheid van 30 tot 35 militairen.

Hun taken bestaan uit het trainen, begeleiden en operationeel aansturen van hun troepen. Daarbij

vertalen ze strategische opdrachten naar concrete acties in het veld.

Met deze investering in menselijk kapitaal versterkt het Nationaal Leger zijn professionaliteit,

paraatheid en toekomstbestendigheid. Volgens Defensie is deze stap essentieel om effectief en

dienstbaar te blijven aan de samenleving.