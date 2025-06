Pikin Slee lanceert duurzame Maripa-olieproductie: traditie en natuur in balans

Tropenbos Suriname (TBS), agrocoöperatie Hatti Wai U.A. en het Wereld Natuur Fonds (WWF

– Guianas) slaan de handen ineen voor een vernieuwend project rond duurzame waardecreatie

van niet-houtbosproducten (NTFP’s). De focus ligt op de verdere ontwikkeling van Maripa-

olieproductie in het dorp Pikin Slee, in het Boven-Surinamegebied. Het project wordt

gefinancierd door de Europese Unie en het Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD), en loopt van

juni 2025 tot februari 2027.

Centraal in dit initiatief staat de Maripa-palm (Attalea maripa), een boomsoort die al generaties

lang wordt benut door vrouwen in Pikin Slee. Van de noten wordt op ambachtelijke wijze olie

gewonnen, een proces dat nu wordt opgeschaald via een gemeenschapsgeleide verwerkingsunit.

Met nieuwe machines kunnen huishoudens tot 50% meer olie produceren – sneller en onder

betere werkomstandigheden.

Volgens projectcoördinator Niradj Hanoeman is dit project een economische gamechanger voor

de regio: “We bouwen voort op traditie, maar maken het toekomstbestendig. Dit betekent meer

inkomsten voor gezinnen én een voorbeeld voor dorpen zoals Botopasi, Futunakaba, Bendi Kwai

en Gantatai.”

Het project professionaliseert niet alleen de productie en verwerking, maar ook de marketing en

verkoop. Lokale ondernemers worden getraind in ondernemerschap, boekhouding en

marktbenadering. Er wordt gewerkt aan een sterke merkidentiteit en een distributienetwerk,

gericht op binnenlandse en internationale markten.

Om de biodiversiteit te beschermen, wordt in samenspraak met de gemeenschap een duurzaam

oogstplan opgesteld, gebaseerd op traditionele kennis en wetenschappelijk onderzoek. Dertig

lokale verzamelaars krijgen training in duurzame oogsttechnieken en monitoring, met het oog op

langdurig behoud van de Maripa-populatie.

Het project is een samenwerking tussen TBS, Hatti Wai, Stichting Productieve Werkeenheden en

de Raad voor Coöperatiewezen. Deze partners combineren lokale kennis met wetenschappelijke

inzichten om economische ontwikkeling hand in hand te laten gaan met duurzaam landgebruik

en natuurbehoud.

Het Maripa-project in Pikin Slee laat zien hoe traditionele wijsheid, moderne techniek en

internationale samenwerking samen kunnen bijdragen aan een sterkere toekomst voor Suriname

– én haar bossen.