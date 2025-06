Ouderkamers in Diakonessenhuis bestaan 20 jaar: een warm toevluchtsoord voor oudersvan zieke kinderen

Het ouderkamerproject in het Diakonessenhuis vierde recent zijn 20-jarig bestaan. Deze

bijzondere mijlpaal werd herdacht in aanwezigheid van ziekenhuispersoneel, vrijwilligers en

andere betrokkenen, op initiatief van McDonald’s Suriname – de drijvende kracht achter het

project sinds de start.

De ouderkamers, opgezet in samenwerking met het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal,

bieden ouders en verzorgers de mogelijkheid om dicht bij hun zieke kind te verblijven tijdens een

ziekenhuisopname. Uit onderzoek blijkt dat kinderen sneller herstellen wanneer ze een

vertrouwd persoon in de buurt hebben, bijvoorbeeld voor een knuffel, een praatje of gewoon

gezelschap. Deze gedachte vormde de basis voor het Ronald McDonald Ouderkamerproject in

Suriname.

Tijdens de jubileumviering benadrukte Jules Fernandes, CEO van McDonald’s Suriname, hoe

dankbaar ouders zijn voor deze voorziening. De ouderkamers bevinden zich nabij de

kinderafdelingen, zodat ouders dag en nacht aanwezig kunnen zijn. Dit is vooral van grote

waarde voor families uit het binnenland of andere districten, die anders moeilijk dichtbij zouden

kunnen blijven.

Elke ouderkamer biedt plaats aan één gezin, met volledige privacy. De kamers zijn bedoeld voor

ouders van kinderen tussen 0 en 14 jaar die zijn opgenomen op de kinderafdeling. Gedurende de

hele ziekenhuisopname kunnen ouders gebruikmaken van deze kamers, ongeacht hun

woonplaats of financiële situatie.

Sinds 2005 wordt het project mede mogelijk gemaakt door donaties van het publiek via de

McDonald’s-restaurants in Suriname. Deze bijdragen dekken onder andere de verblijfskosten,

zodat het gebruik van de ouderkamers kosteloos blijft voor gezinnen.

Dankzij de inzet van velen en de steun vanuit de samenleving is het ouderkamerproject

uitgegroeid tot een onmisbare voorziening in de kinderzorg. De ziekenhuizen spreken hun grote

waardering uit voor de blijvende betrokkenheid en ondersteuning in de afgelopen twee decennia.