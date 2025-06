Verkiezingsproces vordert gestaag: hoofdstembureaus maken uitslagen per district bekend

Gisteren hebben de hoofdstembureaus hun openbare zittingen gehouden van Coronie en Commewijne, waarin de definitieve uitslagen van de ressortraadsverkiezingen in deze districten worden vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de verdeling van de districtsraadszetels per partij en het aantal stemmen op DNA-niveau per partij en kandidaat officieel bekendgemaakt.

In andere districten is het proces eveneens in volle gang. De openbare zitting van Brokopondo is uitgesteld naar morgen, terwijl de zitting in Saramacca – oorspronkelijk gepland voor vandaag – nu op donderdag zal plaatsvinden.

In Wanica zijn de controlewerkzaamheden bijna afgerond. Voorzitter van het hoofdstembureau, Bholanath Narain, geeft aan dat men nog bezig is met het verwerken van de laatste vijftien proces-verbalen. Naar verwachting kan de openbare zitting daar aanstaande zaterdag worden gehouden.

Op vrijdag volgen de zittingen in de districten Nickerie, Marowijne, Para en Sipaliwini. In Paramaribo worden de controlewerkzaamheden nog voortgezet.

Als alles volgens planning verloopt, zal het Centraal Hoofdstembureau op maandag 9 juni de landelijke verkiezingsuitslag officieel vaststellen. Opmerkelijk is dat deze einduitslag naar verwachting een week eerder bekend zal zijn dan bij de verkiezingen in 2020.

Na deze stap is het aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om de verkiezingen als bindend te verklaren. De nieuwe samenstelling van De Nationale Assemblee (DNA) treedt vervolgens op 29 juni aan. Tijdens deze eerste vergadering, waarin ook de voorzitter en vicevoorzitter van het parlement worden gekozen, zal het voorzitterschap tijdelijk worden waargenomen door Rabin Parmessar (NDP), het oudste lid in jaren.