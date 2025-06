VHP grootste partij in Commewijne, maar coalitiepartners boeken gezamenlijk winst

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is als grootste partij uit de bus gekomen in het district Commewijne. Tijdens de verkiezingen wist de partij 28 van de 70 ressortraadszetels (rr) te behalen, evenals 4 van de 11 zetels in de districtsraad (dr).

Ondanks deze voorsprong heeft de samenwerkende coalitie – bestaande uit onder meer de ABOP, Pertjajah Luhur (PL) en de NPS – gezamenlijk een groter aantal zetels binnengehaald op zowel rr- als dr-niveau. Daarmee ligt de machtsbalans in het district niet exclusief bij de VHP.

Tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau in Commewijne, die vanmiddag plaatsvond, werd de zetelverdeling officieel bekendgemaakt. Van de 14 deelnemende partijen wisten slechts vijf politieke groeperingen zetels te bemachtigen op zowel ressortraads- als districtsraadsniveau: de VHP, NDP, PL, ABOP en NPS.

Ook op DNA-niveau (De Nationale Assemblée) werd de VHP de grootste partij in Commewijne met 6.837 stemmen. De NDP volgde met 5.837 stemmen. Pertjajah Luhur behaalde 2.203 stemmen, ABOP 1.356 en de NPS 1.190.

De uitslag wijst op een versplinterd politiek landschap waarin samenwerking tussen partijen bepalend zal zijn voor het verdere bestuur in het district.