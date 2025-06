Annand Jagesar blijft aan als directeur Staatsolie te midden van cruciale ontwikkelingsfase

De aanstelling van Annand Jagesar als algemeen directeur van Staatsolie is recent met drie jaar verlengd. Hoewel hierover nog geen officiële bekendmaking is gedaan, is binnen de organisatie inmiddels duidelijk dat Jagesar aanblijft. De verlenging komt op een belangrijk moment voor zowel het bedrijf als het land.

Jagesar, die sinds november 2020 aan het hoofd staat van de nationale olieonderneming, bereikt binnenkort de leeftijd van 60 jaar. Volgens de statuten van Staatsolie mag een directietermijn na goedkeuring door de aandeelhouder – in dit geval de Staat Suriname – en met instemming van de directeur, verlengd worden met maximaal vijf jaar.

Hoewel Staatsolie nog geen formele bevestiging heeft verstrekt en verwijst naar de aandeelhouder voor dergelijke communicatie, is intern aan het personeel reeds gecommuniceerd dat Jagesar zal aanblijven. Gezien de huidige strategische positie van Staatsolie, kwam dit besluit voor velen niet als een verrassing.

Het staatsbedrijf bevindt zich namelijk in een cruciale ontwikkelingsfase. Begin mei sloot Staatsolie een historische lening van 1,6 miljard Amerikaanse dollar af met een consortium van achttien banken en financiële instellingen. Deze megafinanciering is bedoeld om de verdere groei en deelname aan de offshore olie-industrie – waaronder het veelbelovende Blok 58 – mogelijk te maken.

De verlenging van Jagesars mandaat vindt plaats tegen de achtergrond van een politieke transitie in Suriname. De huidige regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi zal medio juli het stokje overdragen aan een nieuw bestuur. Jennifer Simons, voorzitter van de NDP, is formeel voorgedragen als nieuwe president van het land.

In deze context zorgt de continuïteit aan de top van Staatsolie voor stabiliteit in een periode waarin grote economische en politieke veranderingen op til zijn.