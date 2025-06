152 haar Hindostaanse immigratie: herdenking als moment van nationale verbinding

Op 5 juni staat Suriname stil bij een historisch keerpunt: de aankomst van de eerste Hindostaanse contractarbeiders in 1873. Deze jaarlijkse herdenking markeert niet alleen het begin van een nieuwe gemeenschap in het land, maar nodigt ook uit tot reflectie op identiteit, veerkracht en de gezamenlijke toekomst van Suriname.

Onder het thema “Onze erfenis, onze toekomst” wordt de reis van de Hindostaanse gemeenschap herdacht — een tocht die begon uit noodzaak, maar uitgroeide tot een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van het land. In een verklaring benadrukt de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) dat deze gemeenschap, ondanks moeilijke omstandigheden, met waardigheid, discipline en dienstbaarheid haar stempel drukte op tal van sectoren: van landbouw tot onderwijs, van handel tot bestuur.

De herdenking overstijgt etnische grenzen. “Dit is niet alleen een Hindostaans moment, maar een Surinaams moment,” stellen de initiatiefnemers. Daarmee onderstrepen zij dat Suriname is opgebouwd door álle bevolkingsgroepen, en dat respect voor elkaars geschiedenis onmisbaar is voor een vreedzaam en verbonden samenleven.

Er wordt ook stilgestaan bij de huidige maatschappelijke en politieke spanningen. Ondanks gevoelens van uitsluiting bij sommigen, roept de verklaring op om kracht te putten uit de gedeelde culturele wortels en waarden. “Een verkiezingsnederlaag betekent geen verlies van identiteit of van de waarden die ons hebben gevormd,” klinkt het krachtig.

De geschiedenis leert dat de Hindostaanse gemeenschap, zelfs zonder politieke rechten in de beginperiode, bleef bouwen aan vooruitgang — altijd gericht op verbinding, niet op verdeeldheid.

De oproep op 5 juni is dan ook helder: herdenk niet alleen, maar hervind wat ons als volk bindt. “Met waardigheid, rechtvaardigheid en respect bouwen we verder aan een gezamenlijke toekomst. Een volk dat zijn geschiedenis kent, weet ook waar het naartoe wil.”

Door het hele land vinden vandaag culturele en ceremoniële activiteiten plaats, ter gelegenheid van 152 jaar Hindostaanse aanwezigheid in Suriname.