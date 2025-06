Gewapende overval op woning aan Swikashweg: grote geldsom en sieraden buitgemaakt

Een woning aan de Swikashweg, een zijstraat van de Welgedacht C-Weg, is vandaag opgeschrikt

door een gewapende overval. De overvallers, die vuurwapens bij zich droegen, slaagden erin om

een aanzienlijke buit mee te nemen.

Tijdens de overval waren enkel een vrouw en haar kind thuis. Volgens de politie maakten de

daders ongeveer SRD 100.000, US$ 1.400 en een armband buit. Ondanks de dreiging raakte

niemand fysiek gewond.

Na hun daad vluchtten de overvallers te voet en maakten zich uit de voeten via het dichte

struikgewas achter de woning. De politie is inmiddels gestart met een grondig onderzoek en is

bezig met het verzamelen van sporen en verklaringen.

De autoriteiten roepen buurtbewoners op om alert te zijn en alle relevante informatie die kan

bijdragen aan het onderzoek te delen met de politie.