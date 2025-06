ECD treedt op tegen vervallen producten en ondeugdelijke kassasystemen in Wanica en Para

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken,

Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft tussen 27 en 30 mei 2025 intensieve

winkelcontroles uitgevoerd in de districten Wanica en Para. Tijdens deze inspecties werd onder

meer gekeken naar de houdbaarheid van producten en de wettelijke werking van kassasystemen.

In diverse supermarkten in Wanica stuitte de ECD op vervallen producten, waaronder

verschillende soorten koekjes, ontbijtgranen, noedels, schoonmaakmiddelen en zeep. Winkeliers

kregen direct opdracht om de verlopen goederen van de schappen te verwijderen en deze óf te

vernietigen óf terug te sturen naar de leverancier. Ernstige waarschuwingen zijn uitgedeeld aan

de betrokken ondernemers.

Ook in Para werd een aantal vervallen producten aangetroffen, waaronder Chicken Flavored

Soup Mix en XXL-wafels. Net als in Wanica zijn deze items meteen uit de verkoop genomen.

Naast het controleren van producten keek de ECD ook naar de staat van de kassasystemen. In

meerdere winkels – onder meer aan de Sir Winston Churchillweg, Powakka, Ds. Martin Luther

Kingweg en Meursweg – bleek dat de kassa’s niet voldeden aan de wettelijke vereisten.

Sommige winkels meldden dat zij reeds systemen hebben besteld, maar nog op levering

wachten.

Het ministerie van EZ doet een oproep aan consumenten om alert te blijven. Wie misstanden

signaleert, zoals prijsopdrijving of verkoop van vervallen producten, wordt gevraagd dit te

melden. Klachten kunnen worden doorgegeven via het verkorte nummer 1940, via WhatsApp

op +597 8530915, of telefonisch via het algemene nummer 483949.

Met deze acties wil het ministerie bijdragen aan de bescherming van consumenten en het

waarborgen van voedselveiligheid in het land.