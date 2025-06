Surinaamse jongeren geselecteerd voor Caricom Young Professional Programme

Kelvin Koniki en Sorayadebie Jhagroe zijn geselecteerd om Suriname te vertegenwoordigen in

het prestigieuze Caricom Young Professional Programme (CYPP), een regionaal initiatief van de

Caribbean Community (Caricom) gericht op jeugdparticipatie en beleidsontwikkeling. De

selectie vond plaats na een oproep van het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid,

Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), die jongeren stimuleerde om zich kandidaat te

stellen voor deelname.

Ter voorbereiding op hun deelname vond op 30 mei 2025 een ontmoeting plaats tussen de twee

afgevaardigden en Genti Mangroe, directeur van Jeugdzaken. Tijdens dit gesprek werden Koniki

en Jhagroe gefeliciteerd met hun benoeming en kregen zij de toezegging van ondersteuning

vanuit het ministerie gedurende het hele traject.

De CYPP ging op 1 juni officieel van start met de zogeheten Navigators Training & Orientation

Week in Georgetown, Guyana. Tijdens de openingsdag op 2 juni namen de deelnemers deel aan

interactieve sessies over de Caricom-organisatie en de Caricom Single Market and Economy

(CSME). Ook Wendy Telgt–Emanuelson, directeur van de Pancap Coordinating Unit binnen het

Caricom-secretariaat, sprak de jongeren toe en benadrukte het belang van hun rol binnen het

regionale beleid.

Het programma loopt tot en met oktober 2025 en is erop gericht jonge professionals op te leiden

tot actieve spelers in de ontwikkeling van het Caribisch gebied. Naast kennisverrijking en het

opdoen van beleidsvaardigheden, wordt ook gewerkt aan de oprichting van een structureel

Caricom Young Professional Network. Dit netwerk biedt jongeren een vaste plek aan de tafel bij

besluitvorming binnen Caricom, waaronder deelname aan vergaderingen van staatshoofden en

andere beleidsorganen.

Met deze deelname leveren Koniki en Jhagroe een belangrijke bijdrage aan de stem van

Surinaamse jongeren binnen de regionale gemeenschap.