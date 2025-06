STcB viert 40 jaar troefcall sport in Suriname met feestelijk jubileumprogramma

De Surinaamse Troefcallbond (STcB) viert vandaag haar 40-jarig bestaan. De bond werd in 1985

opgericht, met wijlen Willem MacAndrew als eerste voorzitter. In de beginjaren speelden ook

personeelsverenigingen van verschillende bedrijven een actieve rol in de competitie, wat

bijdroeg aan de brede basis en groei van de troefcallsport in Suriname.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdagavond stond de huidige voorzitter, Mano Vasilda,

stil bij vier decennia van georganiseerde troefcallcompetitie. Vasilda leidt de bond al twaalf jaar

onafgebroken en is daarmee de langstzittende voorzitter in de geschiedenis van de STcB.

Ter gelegenheid van het jubileumjaar organiseert de bond diverse feestelijke activiteiten. Op het

programma staan onder meer een verjaardagsreceptie, een eerbetoon aan teams en pioniers uit de

beginjaren, en de presentatie van een speciaal jubileumboek dat de rijke geschiedenis van de

bond belicht.

De jubileumreceptie is gepland op 3 augustus en valt samen met de afsluiting van het huidige

speelseizoen. De STcB hoopt hiermee niet alleen terug te blikken op een succesvolle

geschiedenis, maar ook een impuls te geven aan de toekomst van de troefcallsport in Suriname.