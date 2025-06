Vrouw verklaard dood, ontwaakt in doodskist in Tsjechië

In een verbijsterend incident in Tsjechië werd een 88-jarige vrouw levend aangetroffen nadat ze ten onrechte doodverklaard was. Dit ongelooflijke voorval vond plaats in de stad Pilsen, zoals gemeld door de lokale krant Pravo.

De vrouw werd dood verklaard nadat haar partner, die haar niet kon wakker krijgen, de hulpdiensten had ingeschakeld. Een lijkschouwer bevestigde haar overlijden. Toen medewerkers van een uitvaartdienst haar lichaam in een kist plaatsten, opende de vrouw echter plotseling haar ogen.

Geschrokken medewerkers waarschuwden onmiddellijk de hulpdiensten, die de vrouw vervolgens naar het ziekenhuis brachten. Volgens de laatste berichten verkeert ze in goede gezondheid.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de handelingen van de lijkschouwer, die verdacht wordt van nalatigheid. Het bedrijf waar de lijkschouwer voor werkt, heeft zijn excuses aangeboden en aangegeven dat er maatregelen zullen worden genomen.