Onafhankelijk Kiesbureau dringt aan op ingrijpen in Wanica na stagnatie verkiezingswerkzaamheden

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) dringend verzocht om in te grijpen in het district Wanica, waar de werkzaamheden op de stembureaus ernstig vertraging oplopen. Samseerali Sheikh-Alibaks, voorzitter van het OKB, noemt de situatie zorgwekkend en frustrerend.

Volgens Sheikh-Alibaks heeft hij recentelijk overleg gehad met de coördinatoren van de hoofdstembureaus in Wanica om de voortgang te bespoedigen. “We vinden dat de zaken in Wanica veel te traag verlopen. Onze toezichthouders zijn steeds op tijd aanwezig, maar de activiteiten kunnen niet beginnen vanwege de afwezigheid van leden van het stembureau of het hoofdstembureau,” aldus de voorzitter.

Het OKB heeft formeel aan Biza gevraagd om maatregelen te nemen zodat het werk alsnog tijdig kan worden afgerond. “Als leden niet langer beschikbaar zijn, moeten ze worden vervangen. Het werk moet gewoon af,” stelt Sheikh-Alibaks.

Hij benadrukt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ook niet verder kan zolang de resultaten uit Wanica ontbreken. “Het is inmiddels een week na de verkiezingen en het CHS wacht nog steeds op de cijfers. Zonder deze gegevens kan er geen vaststelling plaatsvinden.”

De aandacht van het OKB ligt momenteel vooral op de hoofdstembureaus. Toezichthouders zijn nog steeds actief in de districten, in afwachting van de afronding van de werkzaamheden. “We voeren gesprekken met de hoofdstembureaus om het proces te versnellen,” meldt Sheikh-Alibaks.

Vermiste stembiljetten blijken blanco te zijn Ondertussen is duidelijk geworden dat er bij stembureau 333 in Wanica een tekort is aan stembiljetten. Het gaat hierbij uitsluitend om blanco stembiljetten en niet om biljetten waarop al is gestemd, bevestigt Sheikh-Alibaks aan de Suriname Herald.

Volgens hem is het mogelijk dat de voorzitter van het stembureau verzuimd heeft de biljetten vooraf te tellen vanwege een late aankomst. “Het is moeilijk uit te leggen wat er precies is gebeurd. Daarom hebben we de zaak overgedragen aan de politie. Het onderzoek zal naar verwachting nog een week duren,” aldus de OKB-voorzitter.

De politie heeft inmiddels vastgesteld dat het gaat om 225 blanco stembiljetten, zowel op DNA- als DR-niveau. “De biljetten waarop daadwerkelijk is gestemd, zijn wel volledig aanwezig. Maar we willen absolute zekerheid en wachten het politieonderzoek af,” zegt Sheikh-Alibaks. “Laat de politie haar werk in alle rust en vrijheid doen.”

Het OKB benadrukt dat transparantie en zorgvuldigheid cruciaal zijn in deze fase om het vertrouwen in het verkiezingsproces te behouden.