Nieuw MRI Flow-gebouw in Paramaribo officieel geopend na 17 Jaar voorbereiding

Na een voorbereidingstijd van meer dan 17 jaar is het nieuwe MRI Flow-gebouw officieel in gebruik genomen. Dit project, met een kostprijs van ongeveer twee miljoen Amerikaanse dollar, markeert het eerste Public Private Partnership (PPP)-project van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Dit werd bevestigd door algemeen directeur Claudia Marica-Redan en financieel directeur Rudi Tjong Tjin Joe tijdens de opening.

De financiering van zowel het gebouw als de geavanceerde MRI-apparatuur is volledig verzorgd door artsen en aandeelhouders die betrokken zijn bij het MRI-project. Volgens Tjong Tjin Joe en mededirecteur Eric Kafiluddin heeft het team tijdens het proces diverse hindernissen moeten overwinnen, waaronder tegenwerking van personen die het initiatief niet steunden.

Het nieuwe gebouw is gesitueerd op terrein dat beschikbaar is gesteld door de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), grenzend aan het COVAB-gebouw en het AZP. De eerste MRI-scanner werd al 16 jaar geleden in het AZP geplaatst. De nieuwe installatie is echter veel geavanceerder en behoort tot de modernste in zijn soort.

Volgens Kafiluddin is dit het eerste MRI-apparaat in het Caribisch gebied dat gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Enkele maanden geleden werd eenzelfde type apparaat in Nederland in gebruik genomen. De scanner kan beelden produceren die tot op de millimeter nauwkeurig zijn, wat vroegtijdige en preciezere diagnoses mogelijk maakt. Bovendien is het apparaat patiëntvriendelijk en milieuvriendelijk. Door het gebruik van geavanceerde technologie is er aanzienlijk minder helium nodig, wat de ecologische voetafdruk verlaagt.

Het directieteam benadrukte dat de nieuwe MRI niet alleen bedoeld is voor betalende patiënten, maar ook toegankelijk zal zijn voor mensen die zich dergelijke zorg normaal niet kunnen veroorloven. De overheid heeft het project vanaf het begin ondersteund. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2022, met als doel deze binnen drie jaar te voltooien — een doel dat is bereikt.

Met de ingebruikname van deze nieuwe MRI-machine wordt een belangrijke stap gezet richting verbetering van de gezondheidszorg in Suriname.