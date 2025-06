Aanhouding in Lelydorp na mishandeling en vernieling

In de vroege uren van zaterdag 31 mei 2025, rond 01:45 uur, heeft de politie van Lelydorp een man aangehouden op verdenking van mishandeling, verduistering en vernieling. De verdachte, R.F., werd kort na de melding gelokaliseerd en naar het politiebureau gebracht voor verdere verwerking.

Het slachtoffer, A.E., deed aangifte tegen haar vriend R.F. en verklaarde dat ze door hem was mishandeld. Volgens haar verklaring zou hij uit wraak haar tablet hebben vernield en geld hebben verduisterd. Bij de aangifte vertoonde de vrouw zichtbare verwondingen, waaronder een zwelling op het voorhoofd en bijtwonden op haar arm.

De politie heeft haar met een visum op naam doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp voor medische verzorging.

Na voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie en overleg met het Openbaar Ministerie, is besloten om R.F. in verzekering te stellen in afwachting van het verdere onderzoek. De zaak wordt met de nodige ernst behandeld.