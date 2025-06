Hertelling stemmen Paramaribo gestart: Bhola benadrukt transparantie en integriteit

Dinsdag is het hoofdstembureau Paramaribo begonnen met de hertelling van de stemmen van 12 tot 15 stembureaus. Voorzitter Ricardo Bhola verwacht dat dit proces uiterlijk vrijdag is afgerond. De hertelling vindt plaats in het Nationaal Indoor Stadion (NIS), waar het hoofdstembureau is gevestigd.

Bhola benadrukt dat er geen reden is om te spreken van fraude, ondanks de druk vanuit verschillende hoeken – waaronder politieke partijen en de president – om het proces te versnellen. “We laten ons niet haasten. Mijn enige kompas is integriteit,” aldus Bhola

Administratieve fouten bij 47 stembureaus

Bij controle van de 275 stembureaus in Paramaribo zijn bij 47 bureaus administratieve fouten vastgesteld. Deze fouten – zoals verkeerde totalen, onvolledig ingevulde formulieren en rekenfouten – zijn maandagavond gecorrigeerd. Voorzitters van de betreffende bureaus werden opgeroepen om samen met verkiezingsautoriteiten en politie deze correcties door te voeren.

Bij een deel van deze 47 stembureaus bleek een volledige hertelling noodzakelijk. Alleen de stembureauvoorzitters hebben toegang tot de verzegelde stembussen. Vanaf dinsdag worden de stemmen van telkens twee bureaus per keer opnieuw geteld.

Politieke partijen en waarnemers aanwezig

De hertelling gebeurt onder toezicht van leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de politie. Politieke partijen mogen met twee vertegenwoordigers aanwezig zijn in de telruimte. Publiek en media kunnen het proces volgen vanaf de tribune in het NIS.

Zodra de hertelling is afgerond, worden de biljetten opnieuw opgeborgen in de verzegelde kisten. De aangepaste processen-verbaal gaan vervolgens naar het CHS, dat opnieuw controleert. Eventuele fouten die daar nog worden ontdekt, worden teruggestuurd naar het hoofdstembureau in Paramaribo ter correctie.

Zetelverdeling blijft waarschijnlijk onveranderd

Volgens Bhola zullen de correcties waarschijnlijk geen invloed hebben op de zetelverdeling in De Nationale Assemblee (DNA). Op lokaal niveau – bij de ressortraden – kan de hertelling wél effect hebben op welke kandidaten gekozen worden.

Bhola erkent dat het verkiezingsproces dit jaar meer fouten kent dan eerdere jaren. Hij wijt dit aan een lager opleidingsniveau van stembureauleden en het wegvallen van 500 getrainde krachten vlak voor de verkiezingen. Toch is hij tevreden over de wijze waarop het OKB en het CHS toezicht houden en waar nodig corrigeren.

“Concentratie en uithoudingsvermogen vereist”

De voorzitter roept de samenleving en de politiek op tot geduld: “Dit proces verloopt zelfs sneller dan bij de vorige verkiezingen. Maar het blijft intensief werk dat veel concentratie en energie vraagt van alle betrokkenen.”

Ook in district Wanica loopt nog een hertelling. Volgens hoofdstembureauvoorzitter Bholanath Narain zal dit proces deze week worden afgerond, met een openbare zitting op zaterdag als sluitstuk.