Twist rond sloop van monumentaal pand J.F. Nassylaan 43: Refos weerspreekt beschuldigingen

Karin Refos, directeur van Stas International en eigenaar van het monumentale pand aan de J.F.

Nassylaan 43, weerspreekt met kracht de beschuldigingen dat zij sloopwerkzaamheden heeft

voortgezet nadat deze officieel waren stilgelegd. “Een pertinente leugen,” noemt zij de

uitlatingen van de Commissie Monumentenzorg (CMZ) in een interview met Starnieuws.

De CMZ verklaarde dinsdag dat Refos ondanks een stopzettingsbevel van zondag 1 juni 2025 is

doorgegaan met de ontmanteling van het beschermde pand. Daarbij werd zelfs de politie

ingeschakeld. Volgens de Commissie zijn op dinsdag 3 juni nog dakplaten verwijderd, waardoor

verdere schade aan het gebouw is ontstaan. De CMZ noemt dit een “ernstige aantasting van

nationaal erfgoed” en heeft aangifte gedaan.

Refos bestrijdt deze lezing. Zij stelt dat de sloop waarover ophef is ontstaan, plaatsvond aan een

achterliggend pand dat zij reeds had verkocht. “Ik ben niet verantwoordelijk voor dat gebouw,”

aldus Refos. Ze wijst erop dat haar eigen pand al jaren in slechte staat verkeert, met onder meer

houtluizen, ratten, slangen en zwervers, wat volgens haar een gevaar vormt voor de omgeving.

Ze zegt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur eerder te hebben verzocht om

toestemming voor ontmanteling van haar pand en dat inmiddels minister Henry Ori hierop heeft

gereageerd. Refos geeft aan bereid te zijn om met de CMZ in overleg te treden.

“Het is onbegrijpelijk dat er zulke leugens verspreid worden. Ik laat dit niet zomaar

voorbijgaan,” zegt Refos, die inmiddels juridische stappen voorbereidt en een advocaat heeft

ingeschakeld.

De CMZ heeft op haar beurt beeldmateriaal vrijgegeven dat zou aantonen dat de

sloopwerkzaamheden ondanks het verbod zijn voortgezet. De Commissie dringt aan op strengere

handhaving ter bescherming van het nationaal erfgoed.

De zaak zorgt voor oplopende spanningen tussen de erfgoedcommissie en Refos, die beiden

stellen in het belang van cultureel erfgoed te handelen. Een juridische afwikkeling lijkt

onvermijdelijk.