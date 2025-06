Suriname versterkt regionale maritieme veiligheid met PSC-seminar

Suriname fungeert deze week als gastland voor het 16e Port State Control (PSC) Seminar van het

Caribbean Memorandum of Understanding (CMOU). Het vierdaagse evenement vindt plaats bij

de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) in Paramaribo en brengt maritieme inspecteurs uit 18

Caribische landen samen voor intensieve kennisuitwisseling en training.

Volgens Bryan Ristie, manager maritieme administratie bij MAS, is de bijeenkomst van groot

belang voor de ontwikkeling van Suriname als maritieme natie. “Deze training is cruciaal om

onze haven schoon en veilig te houden. Het helpt ons bij het effectief handhaven van

internationale maritieme normen,” aldus Ristie.

De focus van het seminar ligt op milieu-inspecties aan boord van internationale schepen.

Deelnemers worden getraind in het controleren van de naleving van internationale verdragen

zoals MARPOL, met speciale aandacht voor afvalwater, vast afval en de uitstoot van schadelijke

gassen zoals CO₂. Ook wordt er gekeken of de bemanning voldoet aan de STCW-normen

(Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Suriname past een risico-gebaseerde benadering toe bij inspecties. Oudere schepen of vaartuigen

met een geschiedenis van tekortkomingen worden extra gecontroleerd. Deze aanpak draagt bij

aan het verbeteren van veiligheid, hygiëne en milieubescherming in de Surinaamse havens, zo

meldt de Communicatiedienst Suriname.

Jodi Barrow, secretaris-generaal van het CMOU, benadrukt dat de tijdens het seminar

verzamelde gegevens essentieel zijn voor toekomstige inspectiecampagnes en capaciteitsopbouw

in de regio. “We behandelen thema’s zoals scheepsveiligheid, maritieme vervuiling, certificering,

documentatie en levensreddende uitrusting,” zegt Barrow.

Ze uitte haar bezorgdheid over een terugloop in het aantal inspecties in 2024 ten opzichte van 2023. Deze ontwikkeling zal worden besproken tijdens de komende CMOU-jaarvergadering in

juni of juli. Barrow pleit voor meer samenwerking en harmonisatie van inspectiemethoden,

vooral voor landen met beperkte middelen. “Peer-to-peer training is hierbij een krachtig

instrument,” zegt ze. “Ervaren landen kunnen hun collega’s zo effectief ondersteunen.”

Ook de samenwerking met internationale instellingen zoals de Internationale Maritieme

Organisatie (IMO) wordt als essentieel gezien. Barrow benadrukt dat netwerken, kennisdeling en

het versterken van menselijke capaciteiten centraal staan in het regionale maritieme beleid.

Met dit seminar onderstreept Suriname niet alleen zijn betrokkenheid bij maritieme veiligheid,

maar ook zijn ambitie om een leidende rol te spelen in de verdere versterking van de Caribische

maritieme sector.