Kombat Taekwondo maakt indrukwekkend debuut in Suriname tijdens Pointsparring Championship

Tijdens het maandelijkse Pointsparring Championship van Stichting The Muay Thai Academy

vond voor het eerst in Suriname een officiële demonstratie plaats van Kombat Taekwondo – een

innovatieve en snelgroeiende wedstrijdvorm binnen de Taekwondo-wereld. De demonstratie

vond plaats in de trainingszaal van Kombat Sports Suriname aan de Ringweg Noord 36 en trok

een enthousiast publiek.

Kombat Taekwondo, afkomstig uit Colombia, combineert elementen uit verschillende

Taekwondo-stijlen tot een realistischere en competitievere vechtvorm. Wat deze stijl

onderscheidt, is dat vuistslagen naar het hoofd en beenvegen zijn toegestaan. Bovendien mag een

gevecht doorgaan wanneer één van de vechters op de grond ligt, zolang de ander nog rechtstaat.

Grondgevechten zelf blijven verboden.

Tijdens de demonstratie wist Sharaaz Bhagwandas het publiek te imponeren met een

overtuigende overwinning op Thierry Lew. De snelle actie en krachtige technieken oogstten veel

bijval van het publiek en markeerden een succesvol debuut van de discipline in Suriname.

Tino Lew, vertegenwoordiger van Kombat Taekwondo in Suriname, maakte bekend dat deze

vechtstijl vanaf volgende maand een vast onderdeel zal zijn van het maandelijkse Pointsparring

Championship. Geïnteresseerde vechters kunnen zich registreren via

www.Kombattaekwondo.com.

De organisatie sprak haar dank uit aan Stichting Muay Thai Academy voor het ter beschikking

stellen van de locatie. Voor updates en informatie over toekomstige evenementen kunnen

belangstellenden terecht op de socialmediakanalen van Dreamgift Fight & Fitness Academy en

Kombat Sports Suriname.