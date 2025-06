Dodelijk geweld bij distributiepunt in Rafah: tientallen doden en gewonden

Bij een hulpdistributiepunt van de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in Rafah

zijn vanochtend minstens 27 Palestijnen om het leven gekomen en raakten volgens het Rode

Kruis 184 mensen gewond. De lokale, aan Hamas gelieerde gezondheidsautoriteiten stellen dat

het Israëlische leger het vuur opende op burgers die op voedselhulp wachtten. Ooggetuigen

bevestigen dat er van meerdere kanten werd geschoten.

Volgens het Israëlische leger vond er een incident plaats op zo’n 500 meter van het

distributiepunt. Men zou waarschuwingsschoten hebben gelost op een groep “verdachten” en

daarna gericht hebben geschoten. Over aantallen slachtoffers liet het leger zich niet uit.

De verklaringen van het leger staan haaks op die van artsen en hulpverleners ter plaatse, die

spreken van een “bloedbad”. Volgens het Nasser-ziekenhuis zijn onder de doden ook vrouwen en

kinderen. De meeste slachtoffers hadden schotwonden.

Palestijnen verzamelen zich al dagen vroeg in de ochtend bij distributiepunten, uit angst om

zonder voedsel naar huis te moeten terugkeren. In Gaza is de hongersnood nijpend sinds Israël

humanitaire hulp lange tijd volledig blokkeerde. GHF is de enige organisatie die momenteel op

beperkte schaal voedsel uitdeelt, maar ligt onder vuur vanwege haar banden met Israël en de VS.

Volgens critici wordt hulpverlening misbruikt om de bevolking te verplaatsen en onder controle

te houden.

GHF ontkent dat er in of rond haar locaties is geschoten en stelt dat sommige burgers mogelijk

een “militaire zone” zijn binnengedrongen. Waarop die bewering is gebaseerd, blijft onduidelijk.

Het incident roept herinneringen op aan soortgelijke gebeurtenissen, zoals afgelopen zondag,

toen 31 mensen werden gedood op dezelfde locatie. De VN en mensenrechtenexperts dringen

aan op een onafhankelijk onderzoek. VN-chef António Guterres waarschuwt dat het gebruik van

honger als wapen mogelijk neerkomt op genocidaal geweld.