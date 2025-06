Plantage besturen Para nemen vuil ophaal in eigen handen na weken lange achterstand

Na een ophoping van huisvuil van meer dan drie weken zijn de plantagebesturen in het district

Para afgelopen weekend zelf gestart met het opruimen van afval. De schoonmaakactie, die

plaatsvond van 30 mei tot en met 2 juni 2025, was een gezamenlijk initiatief van de Federatie

van Para Plantages (FPP) en diverse lokale plantagebesturen, waaronder Vierkinderen.

Michael Marengo, voorzitter van het plantagebestuur Vierkinderen, gaf aan dat deze maatregel

noodzakelijk was vanwege het uitblijven van reguliere vuilophaal. Hij reageerde tevens op een

eerder verspreide video waarin gesuggereerd werd dat het afval wel degelijk werd opgehaald.

“Die beelden zijn misleidend. Er is wel geprotesteerd, maar het vuil bleef gewoon liggen,” aldus

Marengo.

Volgens Marengo ligt de kern van het probleem bij de overheid, die al geruime tijd nalaat de

betrokken vuilophaalondernemers te betalen. Hierdoor ontstaan er voortdurend onderbrekingen

in de dienstverlening, met vervuiling en overlast tot gevolg.

In overleg met de ondernemers heeft de FPP inmiddels een akkoord bereikt om de opgelopen

achterstand in te halen. Afgesproken is dat het huisvuil voortaan wekelijks zal worden opgehaald

in de plantages en omliggende gebieden. De brandstofkosten die tijdens de opruimactie zijn

gemaakt, worden via donaties aan de ondernemers vergoed.

De schoonmaakactie werd uitgevoerd in onder andere Meursweg, Palisadeweg, Zanderij en

Paranam. De plantagebesturen hopen met dit initiatief niet alleen het district schoner te maken,

maar ook het milieubewustzijn van bewoners te versterken. In dat kader deed Marengo een

oproep aan de gemeenschap om hun afval op de juiste dagen en op aangewezen locaties aan te

bieden.

Met deze actie benadrukken de plantagebesturen hun betrokkenheid bij het welzijn van hun

leefomgeving, en zetten zij druk op de overheid om structurele oplossingen te bieden voor het

chronische afvalprobleem in het district.