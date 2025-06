Panama verwijdert ruim 650 schepen uit register ter naleving van internationale sancties

De Panamese Maritieme Autoriteit (AMP) heeft sinds 2019 meer dan 650 schepen uit haar

scheepsregister verwijderd om internationale sancties, waaronder Amerikaanse maatregelen,

strikter na te leven. Dit werd maandag bekendgemaakt als reactie op toenemende kritiek op de

rol van Panama in de wereldwijde scheepvaart.

Volgens de AMP zijn 214 schepen officieel geschrapt uit het register, dat met meer dan 8.500

vaartuigen tot de grootste ter wereld behoort. Panama heeft vorig jaar extra maatregelen

ingevoerd om sneller op te kunnen treden tegen schepen die in strijd handelen met

sanctiewetgeving. Eenmaal uitgeschreven mogen schepen niet langer onder de Panamese vlag

varen.

Deze verklaring komt kort na een rapport van de ngo United Against Nuclear Iran (UANI), die

Panama opriep onmiddellijk te stoppen met het faciliteren van de illegale Iraanse oliehandel.

Volgens UANI vaart bijna 20% van de tankers die verdacht worden van het vervoeren van

Iraanse olie onder Panamese vlag. De organisatie stelde dat Panama daarmee “een directe

bedreiging vormt voor de naleving van wereldwijde sancties en de regionale en Amerikaanse

veiligheid.”

Als reactie hierop wees Panama op maatregelen die al sinds 2019 van kracht zijn, waaronder

samenwerking met andere vlaggenstaten zoals Liberia en de Marshalleilanden voor het

uitwisselen van informatie over schepen met risicoprofielen. Ook zijn er stappen gezet om

vaartuigen aan te pakken die hun automatische identificatiesysteem (AIS) uitschakelen om

detectie te vermijden.

In mei kondigde de autoriteit verscherpt toezicht aan op schip-tot-schipoperaties van onder

Panamese vlag varende schepen. Dergelijke operaties worden vaak uitgevoerd door tankers van

de ‘dark fleet’, een schaduwvloot die actief is in het ontwijken van sancties en milieuregels.

De Verenigde Staten verhogen al langer de druk op landen met grote vlagregisters om samen te

werken bij het handhaven van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump

uitte recent opnieuw felle kritiek op het gebruik van Panamese schepen voor illegale oliehandel

en dreigde zelfs met maatregelen rond het Panamakanaal.

De AMP benadrukt dat Panama “constructief samenwerkt” met de VS om de integriteit van haar

scheepsregister te waarborgen.