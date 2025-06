EU verbiedt Surinaamse luchtvaartmaatschappijen – SLM blijft voorlopig buiten schot

De Europese Commissie heeft dinsdag besloten luchtvaartmaatschappijen uit Suriname en

Tanzania te weren uit het luchtruim van de Europese Unie. Volgens de Commissie voldoen deze

landen niet aan de internationale veiligheidsnormen die gelden voor commerciële luchtvaart.

“Tijdens inspecties en veiligheidsbeoordelingen zijn ernstige tekortkomingen vastgesteld,” aldus

de Commissie in een verklaring. De zorgen hebben vooral betrekking op onvoldoende toezicht

op de luchtvaartactiviteiten en een gebrek aan gekwalificeerd personeel binnen de

luchtvaartautoriteiten van beide landen.

De maatregel treft alle luchtvaartmaatschappijen die officieel in Suriname of Tanzania zijn

geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal verboden maatschappijen op de EU-zwarte lijst op

169, waaronder ook 22 Russische luchtvaartbedrijven.

SLM blijft voorlopig actief in EU-luchtruim

Hoewel Suriname onder het EU-verbod valt, is de nationale luchtvaartmaatschappij Surinam

Airways (SLM) op dit moment niet direct getroffen. SLM maakt namelijk gebruik van

vliegtuigen die via wet lease zijn geleased van Europese luchtvaartmaatschappijen. Deze

toestellen zijn in Europa geregistreerd en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Een woordvoerder van luchthaven Schiphol bevestigde tegenover persbureau ANP dat de

vluchten tussen Paramaribo en Amsterdam vooralsnog doorgaan. “Surinam Airways is de enige

actieve luchtvaartmaatschappij uit Suriname op Schiphol. Omdat zij gebruikmaken van in

Europa gecertificeerde vliegtuigen, vallen hun vluchten niet onder het verbod,” aldus de

woordvoerder.

Later vandaag wordt een officiële reactie verwacht van zowel Surinam Airways als de

Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS, die verantwoordelijk is voor de certificering van

luchtvaartmaatschappijen in het land.

De maatregel heeft mogelijk wel gevolgen voor toekomstige uitbreidingsplannen of vluchten met

lokaal gecertificeerde toestellen.