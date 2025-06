Royal Fiiman Paansu viert 10 jaar inzet voor Marron-gemeenschappen

De stichting Royal Fiiman Paansu viert haar tienjarig jubileum. Wat ooit begon als een initiatief van jonge Marron-denkers na de verkiezingen van 2015, is uitgegroeid tot een invloedrijke maatschappelijke organisatie die zich actief inzet voor de versterking van tribale volkeren in Suriname – in het bijzonder Marrons en Inheemsen.

De organisatie startte onder de naam A-Combinatie 2020, maar werd later omgedoopt tot Royal Fiiman Paansu – een naam die verwijst naar het koninklijk erfgoed van de Marron-voorouders. Deze naamswijziging weerspiegelt de diepgewortelde missie van de stichting: bijdragen aan sociaal-maatschappelijke bewustwording, het behoud van cultureel erfgoed en de economische ontwikkeling van binnenlandgemeenschappen.

Volgens voorzitter Branco Patra richt de stichting zich op zes centrale speerpunten, waaronder:

Jongerenparticipatie,

Begeleiding van schoolverlaters,

Behoud van cultureel erfgoed,

Sociaal-economische versterking,

Samenwerking met traditioneel gezag,

Duurzame gemeenschapsontwikkeling.

Een van de markante mijlpalen van de stichting was de organisatie van de Dag der Marrons in 2018. Tijdens dit evenement werd het Diitabiki Akkoord ondertekend, een historische stap richting Marron-eenheid en versterking van het zelfbeschikkingsrecht.

De stichting werkt nauw samen met partners als MAPS, het Marron Vrouwen Netwerk en Stichting Ma Jong (Nederland/België), waarbij de focus ligt op structurele verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur in het binnenland.

Met de leus Fiiman Paansu – samen staan we sterker – kijkt Royal Fiiman Paansu vol vertrouwen naar de toekomst. De organisatie blijft zich onverminderd inzetten voor gemeenschapsversterking en het behoud van het rijke Afrikaanse erfgoed van de Marronvolkeren in Suriname.