A20, DOE en PRO treden toe tot nieuwe regeringscoalitie: “Wat wij beloofd hebben, gaan wij doen”

De samenwerkende politieke partijen Alternatief 2020 (A20), Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) hebben unanieme steun gekregen van hun achterban om toe te treden tot de nieuwe regeringscoalitie. De samenwerking met NDP, NPS, ABOP, Pertjajah Luhur en BEP wordt vanavond officieel bekrachtigd met de ondertekening van het regeerakkoord.

Tijdens een buitengewone structurenvergadering van DOE gaf de partij haar bestuur, onder leiding van Steven Alfaisi, mandaat om de coalitieonderhandelingen voort te zetten. Ook werd met brede steun ingestemd met de voordracht van Andrew Baasaron als kandidaat-minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Zijn voordracht werd ondersteund door een positief advies van de Commissie van Ethiek en Integriteit.

Bij PRO werd zaterdag tijdens een algemene ledenvergadering eveneens ingestemd met toetreding tot de coalitie. Partijvoorzitter Gerold Sewcharan kreeg het vertrouwen om namens A20 de onderhandelingen voort te zetten. Hoewel de partij aanvankelijk voorkeur had voor het ministerie van Justitie en Politie, benadrukten de leden dat regeringsdeelname essentieel is om invloed uit te oefenen op beleidsterreinen zoals integriteit en de strijd tegen corruptie, ook met betrekking tot oude dossiers.

Ook het partijcongres van A20 sprak zich unaniem uit voor deelname aan de coalitie. De goedkeuring kwam op basis van de eerder ondertekende intentieverklaring én het gepresenteerde concept-regeerprogramma. A20-voorzitter Steven Reyme, die bij de verkiezingen het hoogste aantal stemmen binnen de combinatie behaalde, zal zitting nemen in De Nationale Assemblee.

Hoewel de combinatie A20/DOE/PRO het ministerie van Economische Zaken zal beheren, onderstreept A20 dat haar inzet breder is. De partij richt zich op structurele hervormingen in meerdere sectoren en wil bijdragen aan een eerlijker en toekomstgericht bestuur. In een krachtige boodschap stelt A20: “Wat wij beloofd hebben, gaan wij doen.”