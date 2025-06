Olieprijzen stijgen na behoudende productieverhoging door OPEC+

De olieprijzen zijn maandagochtend gestegen met meer dan een dollar per vat, nadat OPEC+ aankondigde de olieproductie in juli opnieuw met 411.000 vaten per dag te verhogen. Deze stap, die aansluit bij eerdere verhogingen in mei en juni, was in lijn met de verwachtingen van de markt en zorgde voor herstel na prijsdalingen in de voorgaande week.

De prijs voor een vat Brent-olie steeg in de vroege handel met $1,06 (1,69%) naar $63,84, terwijl de Amerikaanse benchmark West Texas Intermediate (WTI) $1,16 (1,91%) steeg naar $61,95 per vat.

Met deze beslissing probeert OPEC+ – een alliantie van olieproducerende landen, waaronder Rusland en Saudi-Arabië – gecontroleerd marktaandeel terug te winnen. Tegelijkertijd wordt beoogd om overproductie door individuele lidstaten te ontmoedigen. Het is de derde maand op rij dat de organisatie kiest voor een identieke, gematigde productieverhoging.

Volgens marktanalisten hielden sommige beleggers rekening met een mogelijk grotere productietoename, wat de olieprijzen verder onder druk had kunnen zetten. “Als OPEC+ onverwacht voor een hogere verhoging had gekozen, had dat geleid tot een negatieve marktopening,” aldus olie-analist Harry Tchilinguirian van Onyx Capital Group op LinkedIn.

Oliehandelaren geven aan dat de aangekondigde productieaanpassing al grotendeels was verdisconteerd in de markt, aangezien Brent en WTI vorige week ieder al meer dan 1% in waarde verloren.