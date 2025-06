Aanhouding verdachte oplichting in veehandel

De politie van het bureau Santo Boma heeft afgelopen zaterdag een 38-jarige man, R.S., aangehouden op verdenking van oplichting in twee afzonderlijke zaken. De verdachte zou meerdere verkopers van vee hebben opgelicht met een sluwe truc.

Volgens de politie hebben twee benadeelden, onafhankelijk van elkaar, aangifte gedaan tegen R.S. Uit hun verklaringen blijkt dat hij in beide gevallen dezelfde methode gebruikte. In december 2024 bood een van de slachtoffers twee schapen te koop aan. R.S. toonde interesse, betaalde een voorschot, en nam de dieren mee met de belofte het resterende bedrag later te betalen. Sindsdien bleef het stil van zijn kant.

In april 2025 werd een tweede verkoper slachtoffer van dezelfde truc. Deze keer ging het om 15 schapen, opnieuw met een aanzienlijk hoger bedrag. Ook nu betaalde de verdachte slechts een deel van de prijs en verdween daarna spoorloos.

De gedupeerden eisten hun geld terug en gaven aan dat, mocht de verdachte het verschuldigde bedrag niet kunnen vergoeden, zij een strafrechtelijke vervolging wensten.

Na een kort opsporingsonderzoek kon de verdachte worden gelokaliseerd en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is R.S. voorlopig in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie onderzoekt of er mogelijk meer slachtoffers zijn van deze oplichtingspraktijken.